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Постекоглу прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль после ухода Клоппа

Англия
Обновлено

Тренер Тоттенхэма не заинтересован в работе в Ливерпуле

Постекоглу прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль после ухода Клоппа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу опроверг слухи о том, что он может возглавить "Ливерпуль" после ухода Клоппа.

"Я не хочу ничего об этом говорить. Я не думаю, что это когда-либо станет моими приоритетами в жизни и профессии".

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Напомним, что ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 17 февраля, они сыграют против "Вулверхэмптона". Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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