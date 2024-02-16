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Постекоглу прокомментировал слухи о том, что он может возглавить Ливерпуль после ухода Клоппа
Тренер Тоттенхэма не заинтересован в работе в Ливерпуле
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу опроверг слухи о том, что он может возглавить "Ливерпуль" после ухода Клоппа.
"Я не хочу ничего об этом говорить. Я не думаю, что это когда-либо станет моими приоритетами в жизни и профессии".
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Напомним, что ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 17 февраля, они сыграют против "Вулверхэмптона". Начало - в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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