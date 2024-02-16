Основной голкипер Ливерпуля выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Во время тренировки голкипер "Ливерпуля" Алиссон получил травму подколенного сухожилия.

Игрок в субботу, 17 февраля, должен пройти медицинское обследование, чтобы определить насколько серьезное повреждение. Ожидается, что бразилец пропустит игру против "Брентфорда".

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Напомним, что в субботу "Ливерпуль" сыграет против "Брентфорда". Начало - в 14:30 по киевскому времени. Также Алиссон может пропустить финал Кубка Лиги против "Челси".