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Арсенал назвал цену на своего звездного вингера

Англия
Обновлено

Канониры оценили трансфер Букайо Саки

Арсенал назвал цену на своего звездного вингера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" оценил стоимость трансфера своего вингера Букайо Саки.

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По информации Football Insider, клубам, желающим приобрести 22-летнего вингера, придется заплатить за него от 150 до 200 миллионов фунтов стерлингов.

Букайо Сака в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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