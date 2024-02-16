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Арсенал назвал цену на своего звездного вингера
Канониры оценили трансфер Букайо Саки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" оценил стоимость трансфера своего вингера Букайо Саки.
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По информации Football Insider, клубам, желающим приобрести 22-летнего вингера, придется заплатить за него от 150 до 200 миллионов фунтов стерлингов.
Букайо Сака в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 ассистов.
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Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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