Бернли – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.02.2024

Английская Премьер-лига, 25 тур

17 февраля, 17:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бернлі - Арсенал Смотреть трансляцию

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У “Бернли”, который идет в зоне вылета, далеко не лучший календарь. За последние три поединка подопечным Компани пришлось встретиться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Теперь же им будет противостоять третий претендент на чемпионство – “Арсенал”.

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Новости Бернли

Семь матчей подряд не побеждают "бордовые". Но и соперники соответствующие были. Когда “Бернли” встречался против команд из нижней части турнирной таблицы (а это было дважды) – команда непременно брала один зачетный пункт. Интересно, что в матче против "Лутона" победа была потеряна в компенсированное ко второму тайма время, а в поединке с "Фулхэмом" – наоборот – "дачники" потеряли два очка на 90+1 минуте.

Против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" были поражения с одинаковым счетом (1:3), но с разным ходом матча. И в этих поединках, несмотря на результат, можно рассмотреть позитив для “Бернли”. Например, то, что против "мерсисайдцев" на "Энфилде" подопечные Компани часто преобладали соперника и сыграли вничью в первом тайме, а против "горожан" впервые за девять матчей удалось забить.

Кадры хозяев

Четыре футболиста "клинков" сегодня точно не сыграют. Речь идет о Байере, Калеошо, Оэдмонде и Фостере – у всех травмы. Также и у опытного Чарли Тейлора повреждение плеча, однако у него есть шанс восстановиться до сегодняшнего матча.

Новости Арсенала

После серии из трех поражений "канониры" вернулись на победный путь. В последних четырех поединках АПЛ они получили максимально возможные 12 очков. Более того, только в одной из этих встреч “Арсенал” побеждал с разрывом в один мяч. Еще в двух матчах были зафиксированы разгромы со счетом 5:0 (“Кристал Пэлас”) и 6:0 (“Вест Хэм”), а “Ливерпуль” удалось одолеть 3:1. Шесть голов без ответа в ворота "молотобойцев" были именно в прошлом туре – "канониры" в отличном настроении и хорошей форме.

Благодаря победе над "мерсисайдцами" подопечные Артеты позволили себе вернуться в чемпионскую гонку. Пусть они пока и идут на третьем месте, однако отрыв от лидеров не так уж и велик. "Ливерпулю" лондонцы уступают всего два очка, а с "Сити" имеют одинаковое количество зачетных пунктов. Но у "горожан" еще матч в запасе.

Кадры гостей

Список тех, кто точно не сыграет, у “Арсенала” неизменен: Виейра, Партей и Тимбер до сих пор в лазарете. Зинченко пропустил предыдущий матч с “Вест Хэмом”, ведь так и не залечил травму. Рискует он не выйти и сегодня. Относительно Жезуса, Смит-Роу и Томиасу ситуация пока тоже не ясна.

Последние пять матчей Бернли и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)

03.02. Бернли – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

31.01. Манчестер Сити – Бернли 3:1 (АПЛ)

12.01. Бернли – Лутон 1:1 (АПЛ)

05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)

Последние пять встреч хозяев

11.02. Вест Хэм – Арсенал 0:6 (АПЛ)

04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)

30.01. Ноттингем – Арсенал 1:2 (АПЛ)

20.01. Арсенал – Кристал Пэлас 5:0 (АПЛ)

07.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)

Личные встречи между командами

11.11.23. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)

23.01.22. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)

18.09.21. Бернли – Арсенал 0:1 (АПЛ)

06.03.21. Бернли – Арсенал 1:1 (АПЛ)

13.12.20. Арсенал – Бернли 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 24 16 6 2 55 - 23 54 2 Манчестер Сити 23 16 4 3 56 - 25 52 3 Арсенал Арсенал 24 16 4 4 53 - 22 52 4 Тоттенхэм 24 14 5 5 51 - 36 47 5 Астон Вилла 24 14 4 6 50 - 32 46 6 Манчестер Юнайтед 24 13 2 9 33 - 33 41 7 Ньюкасл 24 11 3 10 51 - 39 36 8 Вест Хэм Юнайтед 24 10 6 8 36 - 42 36 9 Брайтон энд Хоув Альбион 24 9 8 7 43 - 40 35 10 Челси 24 10 4 10 41 - 40 34 11 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37 - 39 32 12 Фулхэм 24 8 5 11 33 - 39 29 13 Борнмут 23 7 6 10 31 - 44 27 14 Брентфорд 23 7 4 12 34 - 39 25 15 Кристал Пэлас 24 6 6 12 27 - 43 24 16 Ноттингем Форест 24 5 6 13 30 - 44 21 17 Лутон Таун 23 5 5 13 33 - 45 20 18 Эвертон* 24 8 5 11 26 - 32 19 19 Бернли Бернли 24 3 4 17 25 - 50 13 20 Шеффилд Юнайтед 24 3 4 17 22 - 60 13

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Бернли – Арсенал

Прогноз матча Бернли – Арсенал от UA-Football

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13 набранных очков за 24 тура чемпионата против 52-х – разница колоссальная. В классе футболистов она – соответствующая. Однако "бордовые", несмотря на неудачи в результатах, понемногу крепнут и мужествуют под давлением АПЛ. Соответственно “Арсеналу” сегодня легко не будет. Тем более что впереди у подопечных Артеты тяжелый выездной поединок против "Порту" в Лиге чемпионов – о нем также надо думать уже. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,97).