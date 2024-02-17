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Бернли – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.02.2024
Второй подряд матч команды Компани против претендента на чемпионство
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25 тур
17 февраля, 17:00. "Терф Мур" (Бернли)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
У “Бернли”, который идет в зоне вылета, далеко не лучший календарь. За последние три поединка подопечным Компани пришлось встретиться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Теперь же им будет противостоять третий претендент на чемпионство – “Арсенал”.
Новости Бернли
Семь матчей подряд не побеждают "бордовые". Но и соперники соответствующие были. Когда “Бернли” встречался против команд из нижней части турнирной таблицы (а это было дважды) – команда непременно брала один зачетный пункт. Интересно, что в матче против "Лутона" победа была потеряна в компенсированное ко второму тайма время, а в поединке с "Фулхэмом" – наоборот – "дачники" потеряли два очка на 90+1 минуте.
Против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" были поражения с одинаковым счетом (1:3), но с разным ходом матча. И в этих поединках, несмотря на результат, можно рассмотреть позитив для “Бернли”. Например, то, что против "мерсисайдцев" на "Энфилде" подопечные Компани часто преобладали соперника и сыграли вничью в первом тайме, а против "горожан" впервые за девять матчей удалось забить.
Кадры хозяев
Четыре футболиста "клинков" сегодня точно не сыграют. Речь идет о Байере, Калеошо, Оэдмонде и Фостере – у всех травмы. Также и у опытного Чарли Тейлора повреждение плеча, однако у него есть шанс восстановиться до сегодняшнего матча.
Новости Арсенала
После серии из трех поражений "канониры" вернулись на победный путь. В последних четырех поединках АПЛ они получили максимально возможные 12 очков. Более того, только в одной из этих встреч “Арсенал” побеждал с разрывом в один мяч. Еще в двух матчах были зафиксированы разгромы со счетом 5:0 (“Кристал Пэлас”) и 6:0 (“Вест Хэм”), а “Ливерпуль” удалось одолеть 3:1. Шесть голов без ответа в ворота "молотобойцев" были именно в прошлом туре – "канониры" в отличном настроении и хорошей форме.
Благодаря победе над "мерсисайдцами" подопечные Артеты позволили себе вернуться в чемпионскую гонку. Пусть они пока и идут на третьем месте, однако отрыв от лидеров не так уж и велик. "Ливерпулю" лондонцы уступают всего два очка, а с "Сити" имеют одинаковое количество зачетных пунктов. Но у "горожан" еще матч в запасе.
Кадры гостей
Список тех, кто точно не сыграет, у “Арсенала” неизменен: Виейра, Партей и Тимбер до сих пор в лазарете. Зинченко пропустил предыдущий матч с “Вест Хэмом”, ведь так и не залечил травму. Рискует он не выйти и сегодня. Относительно Жезуса, Смит-Роу и Томиасу ситуация пока тоже не ясна.
Последние пять матчей Бернли и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 03.02. Бернли – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
- 31.01. Манчестер Сити – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 12.01. Бернли – Лутон 1:1 (АПЛ)
- 05.01. Тоттенхэм – Бернли 1:0 (Кубок Англии)
Последние пять встреч хозяев
- 11.02. Вест Хэм – Арсенал 0:6 (АПЛ)
- 04.02. Арсенал – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
- 30.01. Ноттингем – Арсенал 1:2 (АПЛ)
- 20.01. Арсенал – Кристал Пэлас 5:0 (АПЛ)
- 07.01. Арсенал – Ливерпуль 0:2 (Кубок Англии)
Личные встречи между командами
11.11.23. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)
23.01.22. Арсенал – Бернли 0:0 (АПЛ)
18.09.21. Бернли – Арсенал 0:1 (АПЛ)
06.03.21. Бернли – Арсенал 1:1 (АПЛ)
13.12.20. Арсенал – Бернли 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2
|Манчестер Сити
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3
|Арсенал
|24
|16
|4
|4
|53 - 22
|52
|4
|Тоттенхэм
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|50 - 32
|46
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7
|Ньюкасл
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|10
|6
|8
|36 - 42
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10
|Челси
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|11
|Вулверхэмптон
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|12
|Фулхэм
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13
|Борнмут
|23
|7
|6
|10
|31 - 44
|27
|14
|Брентфорд
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15
|Кристал Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16
|Ноттингем Форест
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33 - 45
|20
|18
|Эвертон*
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19
|Бернли
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Бернли – Арсенал
Прогноз матча Бернли – Арсенал от UA-Football
13 набранных очков за 24 тура чемпионата против 52-х – разница колоссальная. В классе футболистов она – соответствующая. Однако "бордовые", несмотря на неудачи в результатах, понемногу крепнут и мужествуют под давлением АПЛ. Соответственно “Арсеналу” сегодня легко не будет. Тем более что впереди у подопечных Артеты тяжелый выездной поединок против "Порту" в Лиге чемпионов – о нем также надо думать уже. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,97).
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