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Почеттино: Нужно заставить Манчестер Сити защищаться
Хочет, чтобы его подопечные были смелыми
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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о настрое своей команды на матч против "Манчестер Сити":
“Мы встретимся с очень хорошей командой, но нужно быть смелыми и заставить их защищаться. Это команда, которая может доминировать, и нам нужно атаковать, каждый должен бежать, приложить усилия, чтобы добиться этого вместе.
Конечно, самое главное – выйти и бросить им вызов. Бесспорно, они одни из самых лучших – они творят историю в Англии. Мы команда, у которой были взлеты и падения, нам нужно найти зрелость и последовательность, и мы должны попытаться победить.
Мы показали одно из лучших выступлений в сезоне в прошлом матче, когда сыграли 4:4 против второй команды лиги”, - сказал Почеттино.
"Манчестер Сити" и "Челси" встретятся сегодня в 19:30. Перед этим поединком "горожане" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Челси" идет на 10 позиции. Разрыв между командами составляет 18 очков.
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