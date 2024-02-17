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Почеттино: Нужно заставить Манчестер Сити защищаться

Англия

Хочет, чтобы его подопечные были смелыми

Почеттино: Нужно заставить Манчестер Сити защищаться

фото - Getty Images

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о настрое своей команды на матч против "Манчестер Сити":

“Мы встретимся с очень хорошей командой, но нужно быть смелыми и заставить их защищаться. Это команда, которая может доминировать, и нам нужно атаковать, каждый должен бежать, приложить усилия, чтобы добиться этого вместе.

Конечно, самое главное – выйти и бросить им вызов. Бесспорно, они одни из самых лучших – они творят историю в Англии. Мы команда, у которой были взлеты и падения, нам нужно найти зрелость и последовательность, и мы должны попытаться победить.

Мы показали одно из лучших выступлений в сезоне в прошлом матче, когда сыграли 4:4 против второй команды лиги”, - сказал Почеттино.

"Манчестер Сити" и "Челси" встретятся сегодня в 19:30. Перед этим поединком "горожане" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Челси" идет на 10 позиции. Разрыв между командами составляет 18 очков.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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