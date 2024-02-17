Двое игроков Ливерпуля травмировались за первый тайм матча против Брентфорда

В первом тайме матча 25 тура АПЛ "Брентфорд" – "Ливерпуль" травмы получили сразу два футболиста "мерсисайдцев".

На 30-й минуте травму получил Кертис Джонс. Он вернулся на поле, но хромал и на 34 минуте был все равно заменен на Райана Гравенберха.

На 44 минуте соперник упал всем весом тела на колено Диогу Жоте. Его вынесли с поля на носилках. Вместо португальца на поле вышел Мохаммед Салах.

Эти два футболиста присоединились к и так переполненному лазарету "Ливерпуля". Сегодняшний поединок из-за травм пропускают Алиссон, Собослай, Трент, Тьяго, Матип и Байчетич.

А вот Салах вернулся после повреждения, которое получил на Кубке Африки. В последний раз он играл за "Ливерпуль" 1 января.

За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.