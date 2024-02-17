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Двое игроков Ливерпуля травмировались за первый тайм матча против Брентфорда
У "мерсисайдцев" очередные проблемы с составом
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме матча 25 тура АПЛ "Брентфорд" – "Ливерпуль" травмы получили сразу два футболиста "мерсисайдцев".
На 30-й минуте травму получил Кертис Джонс. Он вернулся на поле, но хромал и на 34 минуте был все равно заменен на Райана Гравенберха.
На 44 минуте соперник упал всем весом тела на колено Диогу Жоте. Его вынесли с поля на носилках. Вместо португальца на поле вышел Мохаммед Салах.
Эти два футболиста присоединились к и так переполненному лазарету "Ливерпуля". Сегодняшний поединок из-за травм пропускают Алиссон, Собослай, Трент, Тьяго, Матип и Байчетич.
А вот Салах вернулся после повреждения, которое получил на Кубке Африки. В последний раз он играл за "Ливерпуль" 1 января.
За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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