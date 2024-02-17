  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Двое игроков Ливерпуля травмировались за первый тайм матча против Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое игроков Ливерпуля травмировались за первый тайм матча против Брентфорда

Англия

У "мерсисайдцев" очередные проблемы с составом

Двое игроков Ливерпуля травмировались за первый тайм матча против Брентфорда

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме матча 25 тура АПЛ "Брентфорд" – "Ливерпуль" травмы получили сразу два футболиста "мерсисайдцев".

На 30-й минуте травму получил Кертис Джонс. Он вернулся на поле, но хромал и на 34 минуте был все равно заменен на Райана Гравенберха.

На 44 минуте соперник упал всем весом тела на колено Диогу Жоте. Его вынесли с поля на носилках. Вместо португальца на поле вышел Мохаммед Салах.

Эти два футболиста присоединились к и так переполненному лазарету "Ливерпуля". Сегодняшний поединок из-за травм пропускают Алиссон, Собослай, Трент, Тьяго, Матип и Байчетич.

А вот Салах вернулся после повреждения, которое получил на Кубке Африки. В последний раз он играл за "Ливерпуль" 1 января.

За ходом встречи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд – Ливерпуль 1:4. Защитная клоунада со справедливым наказанием
yellow-arrow
Забарный на северо-востоке Англии. Ньюкасл - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Игры сборников в Европе. Соболь выйдет в старте, Русин - на замене
Брентфорд (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости