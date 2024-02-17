АПЛ. Брентфорд – Ливерпуль 1:4. Защитная клоунада со справедливым наказанием

Накануне этой встречи Юрген Клопп рассказал о травме основного голкипера своей команды Алиссона Бекера, что считалось главной потерей, вот только после матча у мерсисайдцев еще минус два основных исполнителя. В первом тайме травмировались Кертис Джонс и Диогу Жота. Пока о серьезности этих травм мы ничего не знаем, но "Ливерпуль" плавно возвращается к своим уже привычным в этом сезоне кадровым проблемам.

С другой стороны, у них был важный матч на выезде против "Брентфорда", который нужно было выигрывать, чтобы оставлять за собой первую строчку в турнирной таблице. И здесь было все не так просто и очевидно. Забегая наперед, скажем, что Егор Ярмолюк остался неиспользованной заменой в этой игре.

Настоящая борьба за преимущество команды Томаса Франка проходила ровно до 35-й минуты, ведь именно на этой минуте счет открыл Дарвин Нуньес. Очень интересно выглядели "пчелы" до пропущенного гола. Чувствовалось, что у них есть понимание что делать и уверенность, чтобы достаточно качественно все это выполнять. Классные комбинации с неплохим прессингом впереди, мягко говоря, удивили команду Юргена Клоппа, которая моментами не знала, как подобному противостоять.

Среди главных активных героев в составе хозяев стоит отмечать Витали Янельта и Айвена Тоуни. Но после того, как мерсисайдцы устояли под этим натиском, в один момент они оформили образцовую контратаку, по ходу которой Диогу Жота сделал идеальную скидку головой на Дарвина Нуньеса и это был по сути выход двух игроков гостей на одного бедного Флеккена. Дарвин уверенно перебросил голкипера и, как ни странно, реализовал свой первый момент в матче.

Тот гол достаточно негативно повлиял на "Брентфорд". Они не были готовы к подобному и просто потеряли собственный игровой ритм. А ребята Клоппа наконец взяли игру хотя бы под частичный контроль. По ходу первого тайма на поле появился Мо Салах и Рая Гравенберх, они заменили травмированных игроков, о которых мы говорили выше. А после перерыва на поле также вышел Коди Гакпо вместо автора гола Дарвина Нуньеса.

В начале второго тайма мерсисайдцы разыграли очередную классную атаку с передачей от Салаха в центр штрафной площади, где оказался Мак Аллистер. Прием от аргентинца был не самым лучшим, но рикошет от Ми помог ему все же нанести хитрый удар и удвоить преимущество своей команды. 0:2.

А еще через 10 минут мы увидели, наверное, грубейшую ошибку в обороне от команды Томаса Франка. Келлехер вынес мяч вперед и Гакпо выиграл за него борьбу, вот только скидка была фактически в никуда, если бы Бен Ми был активным и побежал на мяч. Впрочем, защитник решил, что Коллинз или Флеккен точно разберутся, а вместо этого Мохамед Салах вылетел из-за спины Ми, прошел дальше, обыграл Коллинза и положил мяч в дальний угол ворот. Это одновременно классное проявление индивидуального мастерства египтянина и просто ужасная игра в обороне от хозяев. Они так классно начали этот матч и сыграли подобным образом почти весь первый тайм. Но все это куда-то исчезло после одного гола от Нуньеса.

После этого мы наконец увидели интересный ответ от "пчел", которые провели хорошую атаку через центр. Сначала после падения от Мопе на мяч набежал Регилон, но его удар невероятным образом потянул Келлехер, а вот на добивание от Тоуни голкипер среагировать не успел, поэтому свой гол престижа они все же забили. Было бы не очень справедливо, если бы после такой игры гости покинули поле без пропущенного гола.

Но не забываем о том, какой цирк в обороне сегодня решили продемонстрировать футболисты "Брентфорда". Очередной простой заброс от Гомеса, на который должен был реагировать Коллинз, но не попал по мячу, затем пас от Диаса на Гакпо, который должен был перехватывать Годдос, но не попал по мячу... и в итоге голландец вышел один на один с вратарем и отправил в ворота Флеккена четвертый гол.

Это восьмое поражение в последних десяти матчах для команды Томаса Франка. Они проходят через непростой период, но когда смотришь на эту команду, то становится очевидным, что хоть в атаке у них есть Айвен Тоуни, но ни один Тоуни не компенсирует то, что может натворить линия обороны. НУ а "Ливерпуль" забирает справедливые три очка и закрепляется на первой строчке. Не без кадровых потерь, но мастерское умение пользоваться ошибками соперника и сразу же за них наказывать. Браво.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Брентфорд" — "Ливерпуль" 1:4

Голы: Тоуни (75) — Нуньес (35), Мак Аллистер (55), Салах (68), Гакпо (86)

"Брентфорд": Флеккен — Коллинз, Айер, Ми — Рорслев (Льюис-Поттер, 63), Йенсен (Дамсгор, 74), Норгор (Оньека, 63), Янельт, Регилон (Годдос, 85)—- Тоуни, Мопе (Висса, 63)

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли (Гомес, 84), Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер (Эллиотт, 83), Эндо, Джонс (Гравенберх, 34) — Жота (Салах, 44), Нуньес (Гакпо, 46), Диас

Предупреждения: Регилон (45), Оньека (72) — Эндо (67)