Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик не будет играть против Манчестер Сити с первых минут
Опять скамейка
Getty Images/Global Images Ukraine
В центральном матче 25-го тура АПЛ сойдутся "Манчестер Сити" и "Челси". Украинец Михаил Мудрик не попал в стартовую одиннадцатку Маурисио Почеттино на эту игру. Михаил начнет со скамейки запасных.
Good to go! ✔️????@ParimatchUK | #CFC | #MciChe pic.twitter.com/0ImaiQXvKv— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 17, 2024
В предыдущих двух играх "Челси" Мудрик на поле так и не появился. Последний раз в стартовом составе он выходил 6-го января в Кубке Англии против "Престона".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок "Манчестер Сити" - "Челси" на "Этихад Стэдиум" начнется в 19:30.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
- Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности
- "Навальный погиб, как герой": экс-футболист сборной Украины сделал противоречивую публикацию
- Клопп сообщил, кто из игроков Ливерпуля не сыграет в финале Кубка Лиги против Челси
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО