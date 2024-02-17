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Мудрик не будет играть против Манчестер Сити с первых минут

Англия
Обновлено

Опять скамейка

Мудрик не будет играть против Манчестер Сити с первых минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В центральном матче 25-го тура АПЛ сойдутся "Манчестер Сити" и "Челси". Украинец Михаил Мудрик не попал в стартовую одиннадцатку Маурисио Почеттино на эту игру. Михаил начнет со скамейки запасных.

В предыдущих двух играх "Челси" Мудрик на поле так и не появился. Последний раз в стартовом составе он выходил 6-го января в Кубке Англии против "Престона".

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Поединок "Манчестер Сити" - "Челси" на "Этихад Стэдиум" начнется в 19:30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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