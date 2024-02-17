АПЛ. Бернли – Арсенал 0:5. Не оставили камня на камне

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Форма после серии поражений у "Арсенала" впечатляющая. "Канониры" пять подряд раз победили, да еще и трижды разбили соперников.

Сегодня под удар "канониров" попал "Бернли". "Бордовые" играли сегодня без главного тренера, ведь Венсан Компани наблюдал за матчем с VIP-ложи – отбывал дисквалификацию. Команде явно не хватало каких-либо подсказок или помощи, ведь уже на четвертой минуте “Бернли” должен был больше атаковать.

Причиной тому стал Эдегор, открывший счет. Он принял не слишком удобный пас от Мартинелли на линии штрафной и прекрасно попал в правый угол.

Struck so sweetly ????‍????



Martin Odegaard puts @Arsenal in front inside four minutes!#BURARS pic.twitter.com/dsWww7aQCE — Premier League (@premierleague) February 17, 2024

После забитого “Арсенал” сразу же замедлил темп (хотя за четыре минуты его трудно было набрать). “Канониры” убрали мяч к своим ногам, но большинство времени владели им в центре поля, или на своей части. “Бернли” даже нашел свой шанс на 25 минуте, но удар Уилсона парировал Рая.

Под конец тайма "канониры" забили второй. Троссард, которому сегодня многое не шло, заработал пенальти. Сака пробил точно в правый угол. Сразу после перерыва Букайо оформил еще и дубль, мощно выстрелив над ушами голкипера.

12+7 у Сака в этом чемпионате – самый результативный футболист своей команды. В целом же в АПЛ его опережают только Холанд (16+5) и Салах (15+9).

Everything he touches turns to goals ???? @BukayoSaka87 gets his second and Arsenal's third!#BURARS pic.twitter.com/RzxeuG4bfG — Premier League (@premierleague) February 17, 2024

Игра превратилась в формальность. Вопрос был только в том, сколько пропустят хозяева. На 64 минуте Троссард мог забить четвертый гол команды, но не попал чуть ли не в пустые ворота. Правда, через две минуты он исправил свою ошибку и все же в касание попал под левую стойку. Прекрасно сориентировался после отскока.

Впоследствии "Арсенал" добил соперника благодаря голу Хаверца. Интересно, что ассист дал Кивер вбрасыванием из аута. Немец принял от поляка мяч, протащил в штрафную, бросил одного соперника и пробил мимо голкипера.

Зинченко снова игру пропускал – он до сих пор не залечил повреждение. У Кивера была несложная задача, ведь его фланг почти не нагружали. А вот в атаке поляк не так помогал, как обычно это делает украинец. Правда, сегодня и без Кивера справились.

"Арсенал" не отпускает "Ливерпуль", который сегодня тоже выиграл. Временно "канониры" вторые, однако в 19:30 еще будет матч "Манчестер Сити" – "Челси". Борьба за чемпионство все горячее и горячее.

"Бернли" – "Арсенал" 0:5

Голы: Эдегор 4, Сака 41 (пен.), 47, Троссард 66, Хаверц 78

Бернли: Траффорд – Ассиньон (Витинью 80), О'Ши, Эстев (Тейлор 62), Делькруа – Ремзи (Родригес 62), Берге, Браунхилл, Одобер (Бруун Ларсен 80) – Фофана, Амдуни (Гудмундссон)

Арсенал: Рая – Уайт (Седрик 69), Габриэл, Салиба, Кивер – Эдегор, Райс (Жоржино 80), Хаверц (Смит-Роу 84) – Сака (Нелсон 69), Троссард (Нкетиа 69), Мартинелли

Предупреждения: Рэмзи 8, Ассинон 39 – Сака 45+2