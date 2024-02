АПЛ. Бернли – Арсенал 0:5. Не оставили камня на камне

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Форма после серии поражений у "Арсенала" впечатляющая. "Канониры" пять подряд раз победили, да еще и трижды разбили соперников.

Сегодня под удар "канониров" попал "Бернли". "Бордовые" играли сегодня без главного тренера, ведь Венсан Компани наблюдал за матчем с VIP-ложи – отбывал дисквалификацию. Команде явно не хватало каких-либо подсказок или помощи, ведь уже на четвертой минуте “Бернли” должен был больше атаковать.

Причиной тому стал Эдегор, открывший счет. Он принял не слишком удобный пас от Мартинелли на линии штрафной и прекрасно попал в правый угол.

Struck so sweetly ????‍???? Martin Odegaard puts @Arsenal in front inside four minutes! #BURARS pic.twitter.com/dsWww7aQCE

После забитого “Арсенал” сразу же замедлил темп (хотя за четыре минуты его трудно было набрать). “Канониры” убрали мяч к своим ногам, но большинство времени владели им в центре поля, или на своей части. “Бернли” даже нашел свой шанс на 25 минуте, но удар Уилсона парировал Рая.

Под конец тайма "канониры" забили второй. Троссард, которому сегодня многое не шло, заработал пенальти. Сака пробил точно в правый угол. Сразу после перерыва Букайо оформил еще и дубль, мощно выстрелив над ушами голкипера.

12+7 у Сака в этом чемпионате – самый результативный футболист своей команды. В целом же в АПЛ его опережают только Холанд (16+5) и Салах (15+9).

Everything he touches turns to goals ???? @BukayoSaka87 gets his second and Arsenal's third!#BURARS pic.twitter.com/RzxeuG4bfG