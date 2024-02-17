Стали известны оценки Забарного за 25-й тур АПЛ

"Ньюкасл" и "Борнмут" разыграли результативную ничью в 25-м туре АПЛ. В конце встречи хозяева установили счет 2:2.

Украинец Илья Забарный отыграл очередной полный матч за "вишенок". В этой игре он отдал 23 точных паса (из 33-х), совершил 4 успешных лонгбола (из 9-ти), 1 вынес мяч, 5 отборов, 1 раз остановил соперника в дриблинге, выиграл 5 дуэлей из 8-ми, сфолил, заработал нарушение на себе и 10 раз был замечен в потере кожаного.

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Аналитический портал WhoScored поставил Илье за эти 90 минут оценку 6,3. Похожий ресурс, Sofascore, определил балл 6,5 - самый высокий среди защитников "Борнмута".