АПЛ. Манчестер Сити – Челси 1:1. Почеттино во второй раз за сезон отбирает очки у Гвардиолы

Накануне противостояния с "Манчестер Сити" журналисты задали немало вопросов Маурисио Почеттино по поводу Коула Палмера и Рахима Стерлинга, двух бывших игроков "горожан", которые сейчас защищают цвета "Челси". Особенно интересными были вопросы о Рахиме, который перестал быть регулярным игроком стартового состава и его форма заметно ухудшилась по сравнению с тем, что мы могли наблюдать в первой половине сезона. Почеттино ответил: "Я уверен, что Стерлинг вскоре вернется на свой привычный уровень, ожидаю от него мощной игры". И Рахим вышел в старте, оставив на скамейке запасных Михаила Мудрика и Нони Мадуэке.

Пеп Гвардиола очень хвалил "Челси" перед матчем, впрочем, никакие комплименты в сторону соперника не могли скрыть очевидного: "Сити" - явный фаворит, который борется за чемпионство и должен обыгрывать у себя дома 11-ю команду турнирной таблицы. Такими были ожидания перед матчем, что же мы увидели на поле.

Сразу стоит отметить, что мы увидели неожиданно медленный и слабый тайм в исполнении команды Пепа, особенно если судить по их собственным меркам. Это отчасти было похоже на то, как они провели первый тайм против "Эвертона", где им явно не хватало скорости. "Челси" неплохо держал удар и в целом пытался держать под контролем каждого футболиста соперников, в том числе Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.

Первый момент все же был у "горожан". Подача от Альвареса с левого фланга точно на Холанда, который пробил головой буквально чуть выше ворот. Это было первым звоночком для Дисаси и Колвилла, которые сегодня играли без Тьяго Силвы в центре обороны. Впрочем свой звоночек нашли и лондонцы: Николя Джексон получил мяч буквально перед воротами Эдерсона после передачи от Мало Гюсто, но не смог удобно принять и пробить, бразилец успел накрыть и нивелировать опасность.

Впоследствии был и второй звоночек для команды Гвардиолы. Это Рахим Стерлинг вышел на Эдерсона, однако, как и Джексон, не смог обработать мяч и голкипер забрал круглого в руки. А уже ближе к концу тайма игроки "Челси" наконец все выполнили именно так, как надо: Джексон классно сбросил пяткой на Палмера, который запустил сенегальца по флангу. Тот не стал сближаться с соперником и отдал в центр на Стерлинга, а бывший игрок "Сити" убрал Кайла Уокера и красиво пробил в дальний угол. Неожиданные 0:1 на табло "Этихад" и сразу после этого "горожане" завелись не на шутку.

Именно после пропущенного гола мы увидели настоящий "Сити" и было понятно, что "синим" придется очень непросто во втором тайме. А второй тайм начался с опасного штрафного от Де Брюйне, едва не попал в девятку бельгиец. Давление со стороны хозяев только нарастало.

После одной контратаки Фоден отдавал на Холанда и тому пришлось пробивать в касание. Получилось слегка неуклюже, мимо ворот. С другой стороны "Челси", который также не собирался просто отсиживаться и отбиваться. Классные контратаки проводила команда Почеттино. В одной из них убойный момент имел Рахим Стерлинг, который шел на дубль, но чудеса реакции продемонстрировал Эдерсон, браво голкиперу.

В целом мы наблюдали за классными атаками от "Сити". Несколько ударов от Холанда, момент у Фодена, Альвареса. Каждый из этим эпизодов мог заканчиваться голом, однако или не хватало точности, или свою команду спасал Петрович.

На 71-й минуте мы стали свидетелями настоящей сенсации: на поле впервые в этом сезоне вышел Трево Чалоба, которого уже все давно списали и казалось, что этот футболист больше никогда не выйдет в футболке лондонского клуба. Подобное решение от Почеттино искренне удивило. Вот только особой надежности выход еще одного центрального защитника вместо атакующего игрока у "Челси" не появилось. Кевин Де Брюйне может найти Холанда даже в очень загруженной игроками штрафной площадке. Однако норвежец сегодня терял момент за моментом.

Зато Родри не планировал заниматься расточительством. На 82-й минуте в очередной атаке пробивал Кайл Уокер и после рикошета круглый попал к Родри, который добил и не без помощи еще одного рикошета все же забил. 1:1 и это максимально справедливо, учитывая то, как активно атаковали "горожане" почти весь второй тайм. На этот гол они наиграли и оставалось еще примерно 12 минут до финального свистка, этот матч можно было превратить в победный. Но финальное нашествие второго гола "горожанам" так и не принесло.

Это был интересный матч с разными таймами, который дает нам следующий итог: команда Пепа Гвардиолы перестает быть хозяином собственной судьбы, по потерянным очкам они отстают от "Ливерпуля" и теперь не они являются потенциальным лидером, даже если учитывать все перенесенные матчи. Ну а "Челси" благодаря этой ничьей вернулся на свое любимое 10-е место, которое у них нагло сегодня отобрал "Вулверхэмптон".

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Манчестер Сити" — "Челси" 1:1

Голы: Родри (83) — Стерлинг (42)

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Аканджи — Родри - Фоден, Де Брюйне, Альварес (Силва, 64), Доку — Холанд

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл — Кайседо, Фернандес — Палмер (Чалоба, 71), Галлахер, Стерлинг (Нкунку, 64) — Джексон (Казадеи, 82)

Предупреждения: Силва (85) — Кайседо (35), Палмер (60), Петрович (63)