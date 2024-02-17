АПЛ. Ньюкасл - Борнмут 2:2. Очередной матч Забарного в основе. Видео голов и обзор матча

"Ньюкасл" провел слабенький поединок и вполне мог проиграть. Команда Эдди Гау за 90+ минут не поставила серьезных задач перед обороной "Борнмута", который играл уверенно вторым номером на контратаках.

Илья Забарный традиционно вышел в старте и провел на поле весь матч. Аналитический портал Sofascore поставил украинцу - 6,5, это самый высокий балл среди защитников "Борнмута".

АПЛ. 25-й тур

"Ньюкасл" - "Борнмут" 2:2

Голы: Гордон (58, с пенальти), Ритчи (90+2) - Соланке (51), Семеньо (69)