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АПЛ. Ньюкасл - Борнмут 2:2. Очередной матч Забарного в основе. Видео голов и обзор матча
Илья традиционно провел на поле весь матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" провел слабенький поединок и вполне мог проиграть. Команда Эдди Гау за 90+ минут не поставила серьезных задач перед обороной "Борнмута", который играл уверенно вторым номером на контратаках.
Илья Забарный традиционно вышел в старте и провел на поле весь матч. Аналитический портал Sofascore поставил украинцу - 6,5, это самый высокий балл среди защитников "Борнмута".
АПЛ. 25-й тур
"Ньюкасл" - "Борнмут" 2:2
Голы: Гордон (58, с пенальти), Ритчи (90+2) - Соланке (51), Семеньо (69)
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Источник:Setanta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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17.02.2024 в 22:26
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