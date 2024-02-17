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АПЛ. Ньюкасл - Борнмут 2:2. Очередной матч Забарного в основе. Видео голов и обзор матча

Англия

Илья традиционно провел на поле весь матч

АПЛ. Ньюкасл - Борнмут 2:2. Очередной матч Забарного в основе. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" провел слабенький поединок и вполне мог проиграть. Команда Эдди Гау за 90+ минут не поставила серьезных задач перед обороной "Борнмута", который играл уверенно вторым номером на контратаках.

Илья Забарный традиционно вышел в старте и провел на поле весь матч. Аналитический портал Sofascore поставил украинцу - 6,5, это самый высокий балл среди защитников "Борнмута".

АПЛ. 25-й тур

"Ньюкасл" - "Борнмут" 2:2

Голы: Гордон (58, с пенальти), Ритчи (90+2) - Соланке (51), Семеньо (69)

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Источник:
Setanta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
17.02.2024 в 22:26
Гості забили кривенького та і пропустили кривенького А пенальті то взагалі тримали гравця, що знаходився поза грою
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
17.02.2024 в 22:26
Гості забили кривенького та і пропустили кривенького А пенальті то взагалі тримали гравця, що знаходився поза грою
Ответить
0
0

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