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Постекоглу – о поражении Вулверхэмптону: Мы заставили их отабориться на своей половине поля, а затем они прорвались и забили гол

Англия
Обновлено

Послематчевый комментарий

Постекоглу – о поражении Вулверхэмптону: Мы заставили их отабориться на своей половине поля, а затем они прорвались и забили гол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал поражение "Вулверхэмптону" (1:2) и оценил действия своих футболистов.

Опять же, мы не очень хорошо провели первый тайм. Мы достаточно контролировали игру, но не создавали достаточной угрозы. Преследовать игру всегда трудно, когда играешь против команды, которая так хорошо играет на контратаках, и мы вынуждены были за это заплатить.

Оба гола разочаровывают с нашей точки зрения. Мы заплатили цену за то, что не были настолько сконцентрированными и дисциплинированными в своем футболе. Это произошло не из-за недостатка усилий. Мы заставили их отабориться на своей половине поля, а затем они прорвались и забили гол. Вы не можете продолжать забегать сзади и делать это каждую неделю. Мы должны быть лучше в первом тайме.

У нас были травмы на протяжении всего года, и мы, конечно, играли лучше, чем сейчас. Мы стремимся быть лучшей командой, насколько это возможно, и прогрессировать в этом году, чтобы что-то построить. Это не меняется. Мы сосредоточены на том, чтобы финишировать сильными и развивать нашу футбольную команду.

"Тоттенхэм" опустился с 4-го места на 5-е, пропустив вперед "Астон Виллу". Следующий матч "шпор", по состоянию на сейчас, запланирован на 2-е марта. Это будет домашняя игра с "Кристал Пэлэс".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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