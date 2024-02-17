Почеттино: Чтобы выйти на тот уровень, который мы хотим, нам нужно страдать

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино не скрывает радости от добытой ничьей с "Манчестер Сити" (1:1). Тренер рассказал после игры, что гордится своими футболистами, а также признался, что считает "горожан" лучшей командой в мире.

Я очень рад. Я сказал игрокам, что я очень горжусь. В последних трех играх мы начали создавать очень хорошее настроение. Именно так мы хотим создать нашу команду. Сегодня была очень хорошая возможность показать, что мы идем туда, куда хотим.

Первый тайм был действительно очень хорошим. Мы пропустили только один гол - против такой команды, как "Манчестер Сити", которая для меня является лучшей командой в мире.

Во втором тайме они заставляют вас идти далеко, но мы создавали моменты забить второй гол, и все могло быть иначе. Важно, чтобы игроки осознавали, что футбол действительно соревновательный, и чтобы выйти на тот уровень, который мы хотим, нам нужно страдать

Сейчас у нас очень хорошая игра против "Ливерпуля" [в финале Кубка Карабао]. Самое важное - продолжать верить. Теперь мы должны восстановиться и подготовиться к игре как можно лучше.