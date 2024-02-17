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Де Дзерби: Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы
Тренер уклонился от ответа о будущем в Брайтоне
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Роберто Де Дзерби уклонился от ответа о будущем в "Брайтоне".
"Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы. Горжусь этим, но я сосредоточен на ежедневной работе.
Что касается моего будущего, я общаюсь с владельцами клуба, потому что хочу быть наиболее конкурентоспособным, хочу понимать план, и тогда не будет проблем с работой в том или ином большом клубе.
Я бы хотел побороться за победу в Премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов во время карьеры, но сейчас не то время, когда ты должен уйти.
Я люблю свою страну, люблю Италию, люблю итальянский футбол. Конечно, одна из моих целей - вернуться к работе в своей стране, но я не знаю, когда наступит это время.
Я счастлив в Премьер-лиге, и я должен сказать спасибо "Брайтону", лиге, всем тренерам и людям. Живя в Великобритании, проблема не в том, где ты работаешь, а в том, как ты работаешь", - сказал итальянский специалист в интервью Sky Sports.
Итальянский тренер провел во главе "чаек" 72 матча во всех турнирах. На данный момент "Брайтон" после 24-х туров занимает 9-ю строчку в АПЛ.
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