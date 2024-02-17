Де Дзерби: Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы

Роберто Де Дзерби уклонился от ответа о будущем в "Брайтоне".

"Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы. Горжусь этим, но я сосредоточен на ежедневной работе.

Что касается моего будущего, я общаюсь с владельцами клуба, потому что хочу быть наиболее конкурентоспособным, хочу понимать план, и тогда не будет проблем с работой в том или ином большом клубе.

Я бы хотел побороться за победу в Премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов во время карьеры, но сейчас не то время, когда ты должен уйти.

Я люблю свою страну, люблю Италию, люблю итальянский футбол. Конечно, одна из моих целей - вернуться к работе в своей стране, но я не знаю, когда наступит это время.

Я счастлив в Премьер-лиге, и я должен сказать спасибо "Брайтону", лиге, всем тренерам и людям. Живя в Великобритании, проблема не в том, где ты работаешь, а в том, как ты работаешь", - сказал итальянский специалист в интервью Sky Sports.