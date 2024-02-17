Лутон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Как-то неожиданно и неприметно "красные дьяволы" оформили уже 4 победы подряд, если учитывать матчи во всех турнирах. Более того, в 2024 году манкунианцы еще ни разу не проигрывали, только победы и ничья против "Тоттенхэма".

Они набрали неплохую форму, которую захотят продолжить в матче против одного из аутсайдеров этого сезона Премьер-Лиги. На "Кенилворт Роуд" играть не просто, однако и ребята тен Хага уже не те мальчики для битья, какими были 2 месяца назад.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Лутон" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.