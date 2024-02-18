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Лутон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Расмус Хойлунд готов разбираться с очередной жертвой
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как едва ли не полсезона датский нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд не мог забить свой дебютный гол, теперь его наконец-то прорвало. В последнее время мало кто покидал поле без пропущенного гола от Хойлунда.
Интересно, сможет ли "Лутон" стать своеобразным исключением и остановить натиск этого джентльмена.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 февраля.
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18 февраля. 18:30. Лутон. "Кенилворт Роуд"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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