Лутон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как едва ли не полсезона датский нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд не мог забить свой дебютный гол, теперь его наконец-то прорвало. В последнее время мало кто покидал поле без пропущенного гола от Хойлунда.

Интересно, сможет ли "Лутон" стать своеобразным исключением и остановить натиск этого джентльмена.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25 тур.

18 февраля. 18:30. Лутон. "Кенилворт Роуд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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