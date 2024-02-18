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Лутон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Расмус Хойлунд готов разбираться с очередной жертвой

Лутон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как едва ли не полсезона датский нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд не мог забить свой дебютный гол, теперь его наконец-то прорвало. В последнее время мало кто покидал поле без пропущенного гола от Хойлунда.

Интересно, сможет ли "Лутон" стать своеобразным исключением и остановить натиск этого джентльмена.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 18 февраля.

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Английская Премьер-лига. 25 тур.

18 февраля. 18:30. Лутон. "Кенилворт Роуд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Лутон" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Лутон Таун Эрик тен Хаг Роб Эдвардс
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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