Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча
Сити второй раз в сезоне не может обыграть лондонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Это был интересный матч с разными таймами, который дает нам следующий итог: команда Пепа Гвардиолы перестает быть хозяином собственной судьбы, по потерянным очкам они отстают от "Ливерпуля" и теперь не они являются потенциальным лидером, даже если учитывать все перенесенные матчи.
Ну а "Челси" благодаря этой ничьей вернулся на 10-е место. Михаил Мудрик в очередной раз остался неиспользованной заменой в составе своей команды.
АПЛ, 25-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
"Манчестер Сити" - "Челси" 1:1
Голы: Родри (83) - Стерлинг (42)
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
- Шовковский пригласил Мирчу Луческу на сборы Динамо Киева. Известны подробности
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб капитана Арсенала
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
- Джорджина Родригес продемонстрировала свои футбольные умения. ВИДЕО