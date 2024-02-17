АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Это был интересный матч с разными таймами, который дает нам следующий итог: команда Пепа Гвардиолы перестает быть хозяином собственной судьбы, по потерянным очкам они отстают от "Ливерпуля" и теперь не они являются потенциальным лидером, даже если учитывать все перенесенные матчи.

Ну а "Челси" благодаря этой ничьей вернулся на 10-е место. Михаил Мудрик в очередной раз остался неиспользованной заменой в составе своей команды.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:1

Голы: Родри (83) - Стерлинг (42)