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АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Сити второй раз в сезоне не может обыграть лондонцев

АПЛ. Почеттино отбирает очки у Пепа. Манчестер Сити - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Это был интересный матч с разными таймами, который дает нам следующий итог: команда Пепа Гвардиолы перестает быть хозяином собственной судьбы, по потерянным очкам они отстают от "Ливерпуля" и теперь не они являются потенциальным лидером, даже если учитывать все перенесенные матчи.

Ну а "Челси" благодаря этой ничьей вернулся на 10-е место. Михаил Мудрик в очередной раз остался неиспользованной заменой в составе своей команды.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:1

Голы: Родри (83) - Стерлинг (42)

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Источник:
Setanta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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