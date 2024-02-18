Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024

Английская Премьер-лига, 25 тур

18 февраля, 18:30. "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine

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"Лутон" и "Манчестер Юнайтед" переживают маленький подъем. Благодаря своим хорошим результатам в последних матчах обе команды улучшили свои позиции в турнирной таблице и сейчас реально мотивированы бороться. Правда, задачи у коллективов разные.

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Новости Лутона

За последние семь матчей "шляпники" проиграли только однажды. Правда, в очень важном матче. В предыдущем туре подопечные Эдвардса уступили прямому конкуренту в борьбе за выживание “Шеффилд Юнайтед”. "Лутон" допустил по своим воротам три удара в створ – все оказались в итоге пропущены. А вот "шляпники" значительно перебили соперника (20 выстрелов в сторону ворот), однако с реализацией все было плохо - тольк один забитый гол.

Это поражение не изменило позицию "Лутона". Команда находится на 17 месте – на расстоянии одного очка над зоной вылета. Правда, предстоят очень тяжелые матчи. Кроме МЮ будут еще "Ливерпуль" и "Астон Вилла". Параллельно – встреча с "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Плотность с тем же "Эвертоном" очень высока, поэтому каждое очко на вес золота.

Кадры хозяев

Три потери у "шляпников" перед этим поединком: Андерсен, Локьер и Накамба не сыграют сегодня. Так же Оньединма и Хасиока имеют повреждения, однако у них есть шанс выйти на поле против МЮ.

Новости Манчестер Юнайтед

У "манкунианцев" положительная серия имеет более яркие цвета. В последних четырех матчах подопечные тен Хага победили четырежды. В том числе разгромили "Вест Хэм" (3:0) и победили "Астон Виллу" (2:1). Эти поединки очень важны, буквально матчи за шесть очков, ведь соперники идут рядом в турнирной таблице. “Бирмингемцы” даже заскочили на четвертое место, воспользовавшись осечкой “Тоттенхэма”.

МЮ теперь может еще ближе подойти к "шпорам". Пока команда тен Хага находится на шестом месте в турнирной таблице. До пятого "Тоттенхэма" – шесть очков, к зоне Лиги чемпионов – восемь зачетных пунктов. Учитывая матч в запасе – отыграть этот отрыв стало еще реальнее. “Манкунианцы” действительно готовы замахнуться на топ-4, если продолжат свою удачную серию.

Кадры гостей

Уан-Биссака, Маунт, Маласия и Марсьяль вне игры из-за различных вил травм. Мартинес только недавно восстановился, однако снова попал в лазарет два тура назад. Пока у тен Хага пять потерь.

Последние пять матчей Лутона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)

03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)

30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)

27.01. Эвертон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)

16.01. Болтон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)

28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)

14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч между соперниками

11.11.2023. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)

22.09.2020. Лутон – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

18.04.1992. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:3 (Высший дивизион)

21.09.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 5:0 (Высший дивизион)

23.03.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 4:1 (Высший дивизион)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 25 17 6 2 59 - 24 57 2 Арсенал 25 17 4 4 58 - 22 55 3 Манчестер Сити 24 16 5 3 57 - 26 53 4 Астон Вилла 25 15 4 6 52 - 33 49 5 Тоттенхэм 25 14 5 6 52 - 38 47 6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 13 2 9 33 - 33 41 7 Ньюкасл 25 11 4 10 53 - 41 37 8 Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 - 44 36 9 Брайтон энд Хоув Альбион 24 9 8 7 43 - 40 35 10 Челси 25 10 5 10 42 - 41 35 11 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 - 40 35 12 Фулхэм 25 8 5 12 34 - 41 29 13 Борнмут 24 7 7 10 33 - 46 28 14 Брентфорд 24 7 4 13 35 - 43 25 15 Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 - 44 24 16 Кристал Пэлас 24 6 6 12 27 - 43 24 17 Лутон Таун Лутон Таун 23 5 5 13 33 - 45 20 18 Эвертон* 24 8 5 11 26 - 32 19 19 Бернли 25 3 4 18 25 - 55 13 20 Шеффилд Юнайтед 24 3 4 17 22 - 60 13

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Лутон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Разница в классе слишком велика. Однако "шляпники" недавно мощно выстрелили, забив восемь голов в двух матчах довольно крепким "Брайтону" и "Ньюкаслу". В то же время за последние 14 матчей "Лутон" всего один раз не забивал. А МЮ знаменит своими пропущенными. Только "Вест Хэм" не смог забить "манкунианцев" за их последние пять поединков. В ответ атака МЮ может сказать гораздо больше. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,6).