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Тен Хаг – о молодых игроках МЮ: Нам нужно больше времени, чтобы бороться за самые высокие позиции

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Тен Хаг – о молодых игроках МЮ: Нам нужно больше времени, чтобы бороться за самые высокие позиции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал подписание клубом молодых исполнителей:

“Летом мы решили привлечь молодых игроков для будущего – это было связано с FFP.

С таким выбором вы знаете, что вам понадобится больше времени, прежде чем вы сможете сразиться за самые высокие позиции в Премьер-лиге или Лиге чемпионов”, - сказал тен Хаг.

Во время летнего трансферного окна "манкунианцы" подписали за деньги пять футболистов на сумму 202,3 млн. евро. Ни один из них не старше 27 лет. Также 35-летний Эванс присоединился к команде на правах свободного агента.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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