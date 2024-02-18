Тен Хаг – о молодых игроках МЮ: Нам нужно больше времени, чтобы бороться за самые высокие позиции

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал подписание клубом молодых исполнителей:

“Летом мы решили привлечь молодых игроков для будущего – это было связано с FFP. С таким выбором вы знаете, что вам понадобится больше времени, прежде чем вы сможете сразиться за самые высокие позиции в Премьер-лиге или Лиге чемпионов”, - сказал тен Хаг.

Во время летнего трансферного окна "манкунианцы" подписали за деньги пять футболистов на сумму 202,3 млн. евро. Ни один из них не старше 27 лет. Также 35-летний Эванс присоединился к команде на правах свободного агента.