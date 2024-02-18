Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг – о молодых игроках МЮ: Нам нужно больше времени, чтобы бороться за самые высокие позиции
Хойлунд уже начал о себе говорить
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал подписание клубом молодых исполнителей:
“Летом мы решили привлечь молодых игроков для будущего – это было связано с FFP.
С таким выбором вы знаете, что вам понадобится больше времени, прежде чем вы сможете сразиться за самые высокие позиции в Премьер-лиге или Лиге чемпионов”, - сказал тен Хаг.
Во время летнего трансферного окна "манкунианцы" подписали за деньги пять футболистов на сумму 202,3 млн. евро. Ни один из них не старше 27 лет. Также 35-летний Эванс присоединился к команде на правах свободного агента.
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает серию контрольных матчей
- ВИДЕО. Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян
- Челси расписал ничью с Ман Сити без Мудрика, победный гол Безуса, Байер повторил рекорд Баварии и полный матч Забарного. Главные новости за 17 февраля
- АПЛ. Манчестер Сити – Челси 1:1. Почеттино во второй раз за сезон отбирает очки у Гвардиолы
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО