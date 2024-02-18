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Дэн Эшворт в следующей сезоне может быть спортивным директором МЮ
Осталось договориться о компенсации
Sky Sports
Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшворт может присоединиться до "красных дьяволов". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х (ранее Twitter).
За информацией журналиста, Дэн Эшворт согласился занять аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед", теперь все сейчас зависит от "Ньюкасла". Отмечается, что если Эшворт станет спортивным директором "красных дьяволов", команду покинут Харри Магуайр, Энтони, Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд.
???????? Manchester United are prepared to push again next week in order to bring Dan Ashworth to the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2024
Ashworth has already accepted, United will now insist in negotiations with Newcastle to agree on compensation.
Dan Ashworth and Jason Wilcox, both on INEOS list for United. pic.twitter.com/dbbdeNsrV6
Напомним, Дэн Эшворт занимал должность спортивного директора "Ньюкасла" с лета 2022 года.
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