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Дэн Эшворт в следующей сезоне может быть спортивным директором МЮ

Англия

Осталось договориться о компенсации

Дэн Эшворт в следующей сезоне может быть спортивным директором МЮ

Sky Sports

Новина українською

Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшворт может присоединиться до "красных дьяволов". Об этом сообщает Фабрицио Романо в Х (ранее Twitter).

За информацией журналиста, Дэн Эшворт согласился занять аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед", теперь все сейчас зависит от "Ньюкасла". Отмечается, что если Эшворт станет спортивным директором "красных дьяволов", команду покинут Харри Магуайр, Энтони, Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд.

Напомним, Дэн Эшворт занимал должность спортивного директора "Ньюкасла" с лета 2022 года.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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