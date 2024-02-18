Эвертон – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Болельщики "Эвертона" и "Кристал Пэлас" находятся не в лучшем настроении и связи с последними результатами своих любимых команд. Вот только проблемы у "ирисок" немного больше, они прямо сейчас находятся в зоне вылета.

Из такого положения надо выбираться и для этого просто необходимо обыгрывать прямого конкурента в этой борьбе на вылет. Удастся ли это хозяевам?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 февраля.

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