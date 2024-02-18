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Эвертон – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матч за шесть очков между двумя кризисными командами
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Эвертона" и "Кристал Пэлас" находятся не в лучшем настроении и связи с последними результатами своих любимых команд. Вот только проблемы у "ирисок" немного больше, они прямо сейчас находятся в зоне вылета.
Из такого положения надо выбираться и для этого просто необходимо обыгрывать прямого конкурента в этой борьбе на вылет. Удастся ли это хозяевам?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 19 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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