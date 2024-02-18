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Хейлунд стал самым молодым игроком, которому удалось забить в шести матчах подряд в АПЛ

Англия

21-летний датчанин пишет историю

Хейлунд стал самым молодым игроком, которому удалось забить в шести матчах подряд в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд получил историческое достижение. Он стал самым молодым игроком в истории АПЛ, которому удавалось забить в 6-ти матчах подряд. Ранее это достижение принадлежало Джо Виллоку, на момент исполнения ему было 21 год и 272 дня. Датчанин превзошел достижение, сейчас Расмусу 21 год и 14 дней.

Кроме того, нападающий смог организовать быстрый дубль в ворота "Лутона". 6 минут и 9 секунд понадобилось Хейлунд, чтобы реализовать два момента.

В этом сезоне Расмус принял участие в 30-ти матчах за "красных дьяволов" в этом сезоне и отметился 13-ю голами и двумя ассистами.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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