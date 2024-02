АПЛ. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2. Ранний дубль Хойлунда принес победу гостям

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

В первом круге в личном матче против "Лутона" МЮ одержал не слишком уверенную победу на "Олд Траффорд" со счетом 1:0. С тех пор (ноябрь) "шляпники" возмужали, набрались опыта и вполне готовы были сегодня отбирать очки у "манкунианцев". Даже несмотря на катастрофу на старте встречи.

Счет был открыт уже на 37-й секунде матча. Хозяева потеряли мяч у чужих ворот и привезли контратаку на свои. Хойлунд в итоге вышел один на один с голкипером и реализовал момент.

Этот гол стал самым быстрым в истории МЮ в выездных матчах АПЛ. 21-летний датчанин сквозь критику уже пишет историю.

Более того, шесть минут спустя Расмус оформил свой первый дубль в рамках Премьер-лиги. Здесь нападающий оказался в правильное время в правильном месте. После подачи с углового от Шоу мяч дошел на подборе Гарначо. Тот пробил, а Хойлунд подложил грудь – круглый полетел в ворота.

В шестом матче подряд в АПЛ забил датчанин. Теперь на его счету семь голов в рамках чемпионата – по этому показателю Хойлунд сравнялся с лучшим бомбардиром МЮ Мактоминеем. Любопытно, что Расмус этим голом установил еще один рекорд. МЮ быстрее всего в истории Премьер-лиги повел в счете 2:0 в выездном матче.

Однако эти голы следует рассматривать больше как неудачу для "Лутона". Даже в тот короткий промежуток между пропущенными "шляпники" бежали отыгрываться. Отрыв в счете удалось сократить на 14 минуте. Тахит получил мяч в чужой штрафной и пробил с разворота. После блока Магуайра круглый улетел в направлении ворот. Там Моррис смог проткнуть головой мимо Онана. Кстати, тоже седьмой гол в текущей АПЛ для Морриса.

