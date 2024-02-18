АПЛ. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:2. Ранний дубль Хойлунда принес победу гостям

Английская Премьер-лига, 25 тур

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

В первом круге в личном матче против "Лутона" МЮ одержал не слишком уверенную победу на "Олд Траффорд" со счетом 1:0. С тех пор (ноябрь) "шляпники" возмужали, набрались опыта и вполне готовы были сегодня отбирать очки у "манкунианцев". Даже несмотря на катастрофу на старте встречи.

Счет был открыт уже на 37-й секунде матча. Хозяева потеряли мяч у чужих ворот и привезли контратаку на свои. Хойлунд в итоге вышел один на один с голкипером и реализовал момент.

Этот гол стал самым быстрым в истории МЮ в выездных матчах АПЛ. 21-летний датчанин сквозь критику уже пишет историю.

Более того, шесть минут спустя Расмус оформил свой первый дубль в рамках Премьер-лиги. Здесь нападающий оказался в правильное время в правильном месте. После подачи с углового от Шоу мяч дошел на подборе Гарначо. Тот пробил, а Хойлунд подложил грудь – круглый полетел в ворота.

2️⃣ for @ManUtd

2️⃣ for Rasmus Hojlund



What a start for Erik ten Hag's side ????#LUTMUN pic.twitter.com/yLWms1J7sD — Premier League (@premierleague) February 18, 2024

В шестом матче подряд в АПЛ забил датчанин. Теперь на его счету семь голов в рамках чемпионата – по этому показателю Хойлунд сравнялся с лучшим бомбардиром МЮ Мактоминеем. Любопытно, что Расмус этим голом установил еще один рекорд. МЮ быстрее всего в истории Премьер-лиги повел в счете 2:0 в выездном матче.

Однако эти голы следует рассматривать больше как неудачу для "Лутона". Даже в тот короткий промежуток между пропущенными "шляпники" бежали отыгрываться. Отрыв в счете удалось сократить на 14 минуте. Тахит получил мяч в чужой штрафной и пробил с разворота. После блока Магуайра круглый улетел в направлении ворот. Там Моррис смог проткнуть головой мимо Онана. Кстати, тоже седьмой гол в текущей АПЛ для Морриса.

What a half of football! ????



Carlton Morris cuts the deficit, but Man Utd lead after an entertaining first half ⚪️ #LUTMUN pic.twitter.com/VhOFOyT9xj — Premier League (@premierleague) February 18, 2024

До конца тайма все еще давил "Лутон". Моррис однажды пробил в упор с нижним углом ворот Онана. Также перед самым перерывом Даути из пределов штрафной попал рядом со створом ворот. А мог отдавать на гораздо лучшую ударную позицию партнеру.

Старт второго тайма оказался скупым на моменты, но дальше обеим командам пошло. На 60-й минуте Фернандеш вышел на свидание с голкипером, обыграл его, но Локонга бросился в подкат и заблокировал удар в уже пустые ворота (пусть и с острого угла). Еще через две минуты Гарначо из пределов штрафной пробил прямо в Каминского. Впоследствии аргентинец и сам получил возможность рандеву с вратарем – бельгиец его выиграл.

An incredible recovery from Sambi Lokonga ???? #LUTMUN pic.twitter.com/BedmMpudM7 — Premier League (@premierleague) February 18, 2024

Еще были качели в обе стороны, однако действительно решающим мог стать момент на 90+4 минуте – перед самым финальным свистком. МЮ мог поплатиться за нереализацию и упустить победу. После подачи с углового Баркли пробил в перекладину.

МЮ подбирается к борьбе за зону ЛЧ. До пятого "Тоттенхэма" еще три очка, до четвертой "Астон Виллы" – пять зачетных пунктов. "Лутон" все еще идет вблизи зоны вылета. Однако команда очень боевая и интересная, поэтому свои сюрпризы еще предложит.

"Лутон Таун" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Моррис 14 – Хойлунд 1, 7

Лутон Таун: Камински – Менги, Ошо, Белл – Чонг (Кларк 68), Локонга, Баркли, Даути (Берри 82) – Огбене, Моррис – Вудроу (Таунсенд 68)

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Магуайр (Эванс 46), Шоу (Линделоф 45+2) – Мейну, Каземиро (Мактоминей 46) – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хойлунд (Амрабат 86)

Предупреждения: Вудроу 17, Таунсенд 70, Ошо 87 – Шоу 20, Каземиро 34, Магуайр 42, Мейну 75, Линделоф 81