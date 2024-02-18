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Манчестер Юнайтед победил в гостевом матче АПЛ в седьмой раз за сезон. Только у двух команд лучший показатель
"Манкунианцы" выходят из кризиса
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 25 тура АПЛ против "Лутона" на "Кенилворт Роуд" "Манчестер Юнайтед" победил со счетом 2:1.
В седьмой раз в текущем чемпионате "красные дьяволы" одержали верх над соперником на чужом поле. Лучшие результаты только у одних из лидеров турнирной таблицы "Арсенала" и "Манчестер Сити" – по 8.
МЮ победил в абсолютно всех выездных поединках в 2024 году. Кроме трех матчей АПЛ в этот список входят еще две встречи Кубка Англии.
Следующую игру в гостях "манкунианцы" проведут 28 февраля против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии. В чемпионате это будет выездное противостояние против "Манчестер Сити" 3 марта.
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