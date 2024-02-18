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Тен Хаг: Мы прогрессируем, но нам нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всей игры
Пятая победа "красных дьяволов" подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал победу своих подопечных в матче против “Лутона”:
“Думаю, Гарначо и Решфорд имели хорошие шансы, так что счет мог быть 3:0 или 4:0. После такого мы теряем концентрацию и не придерживаемся плана, поэтому "Лутон" вернулся в игру. Мы сели слишком низко и позволили им производить слишком много передач.
Мы не использовали несколько шансов и счет стал 2:1. Это не хорошо. Но после перерыва мы собрались, мы имели несколько шансов, так много шансов лицом к лицу. Думаю, мог забить Гарначо, Рэшфорд, Бруно Фернандеш. У нас были классные шансы, и мы должны были сделать счет 3:1.
Мы прогрессируем, но, как вы видите, нам нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всей игры. Я не скажу, что мы выключились из игры, но когда мы делаем поменьше – нас наказывают. Мы не можем себе этого позволить.
Если мы будем работать вместе, когда мы контролируем мяч и когда нет, мы сможем контролировать игру. То, что могло быть легкой победой, теперь стало тяжелой победой”, - сказал тен Хаг.
Благодаря победе "манкунианцы" закрепились на шестом месте АПЛ. До зоны Лиги чемпионов команде не хватает пяти очков.
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