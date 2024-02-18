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Кризис манкунианцев завершен? Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча

Англия

Лутон Таун - Манчестер Юнайтед ⋉1:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Кризис манкунианцев завершен? Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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Хейлунд продолжает поражать своей невероятной формой. Сегодня датский форвард отличился в 6-м матче подряд, поставив рекорд в АПЛ.

Матч активно начался, Расмус сразу оформил дубль, хозяева ответили забитым мячом. На этом голевая феерия закончилась. Счет задержался до финального свистка.

МЮ подбирается к борьбе за зону ЛЧ. "Лутон" все еще идет вблизи зоны вылета.

Английская Премьер-лига, 25 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Лутон Таун" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Моррис 14 - Хейлунд 1, 7

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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