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Кризис манкунианцев завершен? Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2. Видеообзор матча
Лутон Таун - Манчестер Юнайтед ⋉1:2⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Хейлунд продолжает поражать своей невероятной формой. Сегодня датский форвард отличился в 6-м матче подряд, поставив рекорд в АПЛ.
Матч активно начался, Расмус сразу оформил дубль, хозяева ответили забитым мячом. На этом голевая феерия закончилась. Счет задержался до финального свистка.
МЮ подбирается к борьбе за зону ЛЧ. "Лутон" все еще идет вблизи зоны вылета.
Английская Премьер-лига, 25 тур
"Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
"Лутон Таун" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Моррис 14 - Хейлунд 1, 7
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