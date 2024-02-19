Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол Манчестер Юнайтед в ворота Лутона на первой минуте стал для манкунианцев рекордно быстрым
Хойлунд установил новое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче между "Лутоном" и "Манчестер Юнайтед" счет был открыт уже на первой минуте благодаря Расмусу Хойлунду.
Этот гол на 37 секунде стал для МЮ самым быстрым выездным в истории выступлений в рамках АПЛ, сообщает Opta.
Также преимущество 2:0 в гостевом поединке на седьмую минуту матча – самое быстрое достижение "манкунианцев".
В итоге “красные дьяволы” победили со счетом 2:1. Это была их пятая победа подряд, в том числе четыре из них одержаны в рамках АПЛ. Пока команда находится на пятом месте турнирной таблицы.
Популярное сейчас
- Войска РФ начали наступление возле Роботино и Вербового
- "Лучшего фото сегодня не увидите". Жирона поделилась яркой фотографией с Довбиком и Цыганковым
- Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
- Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб капитана Арсенала
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
- Просто машина. Легендарный Никлас Бендтнер показал неимоверные трансформации своего тела. ФОТО