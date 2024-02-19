Гол Манчестер Юнайтед в ворота Лутона на первой минуте стал для манкунианцев рекордно быстрым

В матче между "Лутоном" и "Манчестер Юнайтед" счет был открыт уже на первой минуте благодаря Расмусу Хойлунду.

Этот гол на 37 секунде стал для МЮ самым быстрым выездным в истории выступлений в рамках АПЛ, сообщает Opta.

Также преимущество 2:0 в гостевом поединке на седьмую минуту матча – самое быстрое достижение "манкунианцев".

В итоге “красные дьяволы” победили со счетом 2:1. Это была их пятая победа подряд, в том числе четыре из них одержаны в рамках АПЛ. Пока команда находится на пятом месте турнирной таблицы.