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Ньюкасл требует более 20 млн фунтов у МЮ за спортивного директора
Эшворт хочет перейти в Манчестер Юнайтед
Sky Sports
Дэн Эшворт хочет перейти из "Ньюкасла" в "Манчестер Юнайтед".
По данным The Telegraph, спортивный директор "сорок" обратился к руководству с просьбой отпустить его в другой клуб.
Руководство не позволит менеджеру перейти на другую работу до 2026 года, если за него не будет выплачена крупная сумма. Она превышает 20 млн фунтов.
The Athletic сообщает, что официальных контактов между "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом" пока что не было, но в ближайшее время они должны начаться.
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Источник:telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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