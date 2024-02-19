Капитан Лутона - про остановку сердца: Я буквально умер в тот момент

Капитан "Лутона" Том Локьер вспомнил эпизод со своей второй остановкой сердца.

Напомним, 16 декабря 2023 года 29-летний валлиец потерял сознание во время матча 17-го тура английской Премьер-Лиги против "Борнмута". Врачи подтвердили, что у футболиста остановилось сердце.

Локьеру установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор после того, как он пролежал в больнице пять дней. Это случилось всего через несколько месяцев после потери сознания в игре с "Ковентри" в рамках Чемпионшипа в мае прошлого года.