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Капитан Лутона - про остановку сердца: Я буквально умер в тот момент

Англия

Тяжёлая история

Капитан Лутона - про остановку сердца: Я буквально умер в тот момент

The Athletic

Новина українською

Капитан "Лутона" Том Локьер вспомнил эпизод со своей второй остановкой сердца.

Напомним, 16 декабря 2023 года 29-летний валлиец потерял сознание во время матча 17-го тура английской Премьер-Лиги против "Борнмута". Врачи подтвердили, что у футболиста остановилось сердце.

Локьеру установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор после того, как он пролежал в больнице пять дней. Это случилось всего через несколько месяцев после потери сознания в игре с "Ковентри" в рамках Чемпионшипа в мае прошлого года.

"Не собираюсь лгать, это были тяжелые пару месяцев. С тех пор я искал ответы, но не смог их найти. В прошлый раз мне казалось, что я просто проснулся, а в этот раз будто вернулся из небытия.

Я видел, что паника усилилась, и я был немного дезориентирован, не мог говорить, двигаться. Я пытался понять, что происходит, и подумал, что мог умереть здесь.

Я чувствовал, как мне в руку поставили капельницу, и это была тяжелая смесь эмоций. В конце концов я пришел в себя, смог говорить и отвечать на вопросы. Когда я почувствовал себя хорошо, я ощутил облегчение от того, что остался жив. Я буквально умер, но с тех пор я ничего не понимал.

Дальнейшие мои действия мне будут диктовать врачи. Если они скажут, что у меня есть шанс вновь играть - я вернусь. Не собираюсь делать ничего против их рекомендаций. Если мне не разрешат снова играть, то я могу сказать, что был капитаном "Лутона" в Премьер-Лиге и забил гол в АПЛ. Я невероятно благодарен за то, что остался жив", — рассказал Локьер в интервью Sky Sports.

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Источник:
Sky
Опубликовал: Александр Бураков
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