Тен Хаг: Мы прогрессируем, но должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча

Эрик тен Хаг рассказал, в чем нужно добавлять "Манчестер Юнайтед". Главный тренер манкунианцев высказал мнение после матча АПЛ с "Лутоном" (2:1).

"Мы прогрессируем ("МЮ" одержал 5-ю победу подряд), но видно и то, что мы должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Я не говорю, что мы отключаемся, но когда делаешь на поле чуть меньше, тебя наказывают.

Мы не можем себе этого позволить. Мы все время должны быть сконцентрированы на сто процентов. Делать свое дело вместе, с мячом или без - тогда ты сможешь контролировать игру. Мы могли одержать легкую победу, но получилась тяжелая", - сказал тен Хаг.