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Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира "с большим отрывом"
Вердикт от Пепа
talkSPORT
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает полузащитника своей команды Родри лучшим футболистом мира в своём амплуа.
"Я бы сказал, что если опорный полузащитник не получает такого же признания, как нападающие или плеймейкеры, то это хорошо. Когда опорного полузащитника восхваляют - это нехорошо. Опорники должны играть для команды, а не для себя - в этом их роль. Все основное внимание должно быть уделено игрокам в атаке, которые забивают голы, делают результативные передачи и так далее.
Родри обладает способностью всегда забивать голы в важные моменты, поэтому он невероятный игрок. На данный момент он лучший полузащитник в мире с большим отрывом. Он умеет делать на поле всё.
Невероятное подписание. Трудно понять, как мы без него обходились последние годы", - цитирует испанца Metro.
Напомним, Родри перешёл в "Манчестер Сити" из мадридского "Атлетико" в 2019-году, и с тех пор стал одним из самых важных игроков в составе команды Гвардиолы.
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