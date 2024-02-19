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Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира "с большим отрывом"

Англия
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Вердикт от Пепа

Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира "с большим отрывом"

talkSPORT

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает полузащитника своей команды Родри лучшим футболистом мира в своём амплуа.

"Я бы сказал, что если опорный полузащитник не получает такого же признания, как нападающие или плеймейкеры, то это хорошо. Когда опорного полузащитника восхваляют - это нехорошо. Опорники должны играть для команды, а не для себя - в этом их роль. Все основное внимание должно быть уделено игрокам в атаке, которые забивают голы, делают результативные передачи и так далее.

Родри обладает способностью всегда забивать голы в важные моменты, поэтому он невероятный игрок. На данный момент он лучший полузащитник в мире с большим отрывом. Он умеет делать на поле всё.

Невероятное подписание. Трудно понять, как мы без него обходились последние годы", - цитирует испанца Metro.

Напомним, Родри перешёл в "Манчестер Сити" из мадридского "Атлетико" в 2019-году, и с тех пор стал одним из самых важных игроков в составе команды Гвардиолы.

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Источник:
Metro
Опубликовал: Александр Бураков
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