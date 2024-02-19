Гвардиола - об игре Манчестер Сити: То, что я вижу - меня более чем устраивает

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не сомневается в своих подопечных, несмотря на потерю очков в последнем матче английской Премьер-лиги против "Челси" (1:1).

"Мы испытываем одинаковое давление в каждой встрече. Из последних 15 игр мы выиграли 13 и дважды сыграли вничью. В тех играх, которые закончились с ничейным результатом, давление было таким же, как и в тех, когда мы побеждали.

В целом мы выступили более чем достойно против "Челси", но я знаю наши стандарты – поддерживать их в течение долгого времени нелегко, но мы это сделали.

Если бы мы сыграли 3:0 против "Челси" - желание выиграть следующую игру было бы таким же.

После того, как мы проиграли "Астон Вилле", мы выиграли наши матчи и стали лучше. Я полностью понимаю сомнения людей, но то, что я вижу, меня более чем устраивает", - приводит слова испанского специалиста OneFootball.