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Хейлунд - о дубле в матче против Лутона: Я знал, что могу забивать

Англия

Форвард поделился своими эмоциями

Хейлунд - о дубле в матче против Лутона: Я знал, что могу забивать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд прокомментировал игру против "Лутона", в которой он оформил дубль (2:1).

"Позвольте мне поблагодарить моих партнеров по команде и тренера за то, что они верили в меня и продолжают верить".

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"Я знал, что могу забивать, но, конечно, было обидно, что я не делал этого в Премьер-Лиге. Но теперь я хочу продолжать в том же духе", - добавил Расмус.

Хейлунд стал самым молодым игроком, которому удалось забить в шести матчах Премьер-Лиги подряд.

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Манчестер Юнайтед Лутон Таун Расмус Хейлунд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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