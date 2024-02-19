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Хейлунд - о дубле в матче против Лутона: Я знал, что могу забивать
Форвард поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд прокомментировал игру против "Лутона", в которой он оформил дубль (2:1).
"Позвольте мне поблагодарить моих партнеров по команде и тренера за то, что они верили в меня и продолжают верить".
"Я знал, что могу забивать, но, конечно, было обидно, что я не делал этого в Премьер-Лиге. Но теперь я хочу продолжать в том же духе", - добавил Расмус.
Хейлунд стал самым молодым игроком, которому удалось забить в шести матчах Премьер-Лиги подряд.
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