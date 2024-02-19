Эрик тен Хаг положительно отреагировал на новый проект INEOS

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил свою поддержку проекту INEOS.

"Я знаю, что происходит, и для "Ман Юнайтед" это очень хорошо. Это амбициозный проект и они все хорошие люди".

"Мы - проект, и они могут помочь нам и поддержать нас", - добавил тен Хаг.

В конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.