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Эрик тен Хаг положительно отреагировал на новый проект INEOS
54-летний тренер МЮ высказался о новом проекте
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил свою поддержку проекту INEOS.
"Я знаю, что происходит, и для "Ман Юнайтед" это очень хорошо. Это амбициозный проект и они все хорошие люди".
"Мы - проект, и они могут помочь нам и поддержать нас", - добавил тен Хаг.
В конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф. Он получил полный контроль над спортивной деятельностью клуба.
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