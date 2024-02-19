Основной голкипер Тоттенхэма поделился своими впечатлениями от игры за клуб

Итальянский голкипер Гульельмо Викарио поделился своими впечатлениями от игры за "Тоттенхэм".

"Бесспорно, что такой клуб, как "Тоттенхэм", отличается от тех, которые я знал в прошлом. Но я думаю, что футбол меняется, в то же время остается тем же. Ты должен понять идеи тренера, его запросы, уровень игры партнеров по команде".