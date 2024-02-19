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Основной голкипер Тоттенхэма поделился своими впечатлениями от игры за клуб

Англия

Вратарь поделился своими эмоциями

Основной голкипер Тоттенхэма поделился своими впечатлениями от игры за клуб

Фото: "Тоттенхэм"

Новина українською

Итальянский голкипер Гульельмо Викарио поделился своими впечатлениями от игры за "Тоттенхэм".

"Бесспорно, что такой клуб, как "Тоттенхэм", отличается от тех, которые я знал в прошлом. Но я думаю, что футбол меняется, в то же время остается тем же. Ты должен понять идеи тренера, его запросы, уровень игры партнеров по команде".

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"Приятно иметь возможность каждый день соревноваться с очень хорошими игроками", - добавил Викарио.

Гульельмо в этом сезоне за "Тоттенхэм" провел 25 матчей, в которых пропустил 28 мячей; 5 поединков сыграл в сухую.

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Источник:
Тhe Spurs Express
Опубликовал: Екатерина Власова
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