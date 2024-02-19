АПЛ. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1. Ничья, которая никому не пошла на пользу

В последнем матче достаточно необычного 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором почти всегда побеждали именно гости, "Эвертон" Виталия Миколенко принимал у себя прямого конкурента в борьбе за выживание "Кристал Пэлас". Команды разделяет не так много очков, оба коллектива давненько не праздновали побед и слегка забыли их привкус, поэтому это был отличный шанс наконец вернуться на путь побед.

За несколько часов до стартового свистка "Кристал Пэлас" официально объявили об увольнении Роя Ходжсона с поста главного тренера клуба и назначили вместо него Оливера Гласнера. Австрийский специалист точно не мог вывести команду на поле сегодня, поскольку только был назначен, он был на трибунах и наблюдал за этим действом со стороны, а "орлами" руководили помощники Роя Ходжсона. То есть это был такой своеобразный и транзитный матч для "Пэлас".

Что касается "Эвертона", то Шон Дайч на месте. Он выпустил в стартовом составе Виталия Миколенко, а также наконец в состав вернулся идейный атакующий лидер команды Абдулае Дукуре, что добавили "ирискам" сразу несколько пунктов в уверенности в себе и в креативности в атаке.

Но матч начался и проходил максимально ровно, несмотря на преимущество домашнего поля, которое имел ливерпульский клуб. Несколько неплохих подходов к чужим воротам со стороны обоих коллективов завершились без острых ударов. Первый действительно интересный момент был у Доминика Калверта-Льюина, который пробивал после навеса от Макнила, но пробил мимо ворот. Ничего нового для Доминика, последний гол которого в АПЛ датируется еще октябрем.

"Пэлас" пытались встречать своего соперника достаточно высоко и не планировали играть низким блоком, от чего любые ошибки при владении мячом со стороны хозяев поля мгновенно карались быстрыми атаками. Например, Митчелл выходил один на один с Пикфордом, но проиграл эту дуэль голкиперу, даже не нанеся акцентированного удара.

Что касается Виталия Миколенко, то здесь все стабильно. Вряд ли кто-то сможет найти вещи, за которые можно поругать украинца в этом матче. Очередной уверенный матч, контроль своей зоны в обороне, из-за которой соперник вообще не так часто и атаковал, явно понимая, что пробиться будет трудно. Также Виталий периодически поддерживал атаки своей команды, правда после кроссов интересных ударов мы так и не увидели. Однажды Виталий и сам пробивал слета, но его удар заблокировал Уорд, это было действительно опасно.

Впрочем гол в ворота "ирисок" все же прилетел и это было несколько неожиданно. Матета прекрасно отборолся перед штрафной площадкой против Брантуэйта, который даже помогал Онана, но нападающий нашел момент для того, чтобы сбросить мяч на Джордана Айю, перед которым остался только Миколенко. Решил не лететь на сближение Джордан и пробил в дальний угол ворот Пикфорда. Несмотря на все попытки, украинец заблокировать удар не смог, поэтому 0:1 и для ребят Дайча запахло жареным.

Сразу же после этого на поле вышел Бету, второй нападающий в пару к Калверту-Льюину, заменил он Дукуре, который пока точно не может вытянуть все 90 минут. Команды достаточно ожидаемо и логично распределили свои роли после того, как Айю открыл счет: "Эвертон" полетел сравнивать, а "орлы" начали отстаивать уже добытое преимущество. И это действительно можно было бы отстоять, если бы не позволять "ирискам" зарабатывать угловые. До этого матча аж 9 голов в этом сезоне они забили именно после угловых. И на 84-й минуте хозяева могли праздновать юбилей: подача от Макнила и точный удар от Амаду Онана - счет равный и оставалось еще немного времени, чтобы даже вырвать победу. Впрочем, до конца игры мы не увидели ни одного даже слегка опасного момента.

Это ничья, которая никому не пошла на пользу, хотя некоторые могут сказать, что благодаря ей "ириски" наконец вышли из зоны вылета. Это так, вот только у них поровну очков с "Лутоном", который они опередили только за счет разницы забитых и пропущенных. Из подобных матчей парни Дайча должны выжимать больше. Ну а для "Пэлас" такой матч можно считать успешным, учитывая огромные изменения, которые проходят в клубе. Уже со следующего тура командой будет руководить Оливер Гласнер и наблюдать за ними станет вдвойне интереснее.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Эвертон" – "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Онана (84) — Айю (66)

"Эвертон": Пикфорд — Годфри, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Янг (Харрисон, 66), Гейе (Онана, 66), Гарнер, Макнил — Дукуре (Бету, 72) — Калверт-Льюин

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Ричардс — Муньос, Лерма, Уортон (Озо, 88), Митчелл — Айю, Эдуар (Ахамада, 72) — Матета

Предупреждения: Айю (87), Лерма (90+4)