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Команда Миколенко покидает зону вылета. Эвертон - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча
Правда, вряд ли надолго
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" расписал мировую ничью с ещё одним аутсайдером чемпионата - "Кристал Пэлас".
В первом тайме не сумела распечатать ворота соперника ни одна из команд. Оба гола были забиты уже во втором тайме. Счёт открыл вингер ""орлов" Джордан Айю, в то время как "ириски" ответили точным ударом в исполнении Амаду Онана ближе к концовке встречи.
Украинский защитник команды из Ливерпуля Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и провел полный поединок.
После этой игры "Эвертон" покинул зону вылета, имея в 20 очков. Правда, 18-й по счёту в таблице "Лутон" имеет столько же баллов и одну игру в запасе. "Кристал Пэлас" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (25 очков).
АПЛ, 25-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
"Эвертон" – "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Онана (84) — Айю (66)
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