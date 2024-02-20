Команда Миколенко покидает зону вылета. Эвертон - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча

В последнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" расписал мировую ничью с ещё одним аутсайдером чемпионата - "Кристал Пэлас".

В первом тайме не сумела распечатать ворота соперника ни одна из команд. Оба гола были забиты уже во втором тайме. Счёт открыл вингер ""орлов" Джордан Айю, в то время как "ириски" ответили точным ударом в исполнении Амаду Онана ближе к концовке встречи.

Украинский защитник команды из Ливерпуля Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и провел полный поединок.

После этой игры "Эвертон" покинул зону вылета, имея в 20 очков. Правда, 18-й по счёту в таблице "Лутон" имеет столько же баллов и одну игру в запасе. "Кристал Пэлас" занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (25 очков).

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

"Эвертон" – "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Онана (84) — Айю (66)