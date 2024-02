Челси переманил к себе 11-го представителя Брайтона за 1,5 года

Лондонский "Челси" переманил 11-го представителя "Брайтона" за последние 17 месяцев после вступления в должность нового владельца клуба - Тодда Боэли.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на сей раз к "аристократам" присоединился глава отдела рекрутинга - Сэм Джуэлл.

Наиболее известная сделка между клубами была оформлена в сентябре 2022-го года, когда на тренерскую скамейку "Челси" пришёл Грэм Поттер, который проработал главным тренером "пенсионеров" до апреля 2023-го года.

???????? Chelsea take 11th staff/player from Brighton in 17 months under new ownership.



↪️ Graham Potter, Billy Reid, Björn Hamberg, Bruno Saltor, Ben Roberts, Kyle McCauley, Paul Winstanley, Robert Sánchez, Marc Cucurella. Moisés Caicedo and now Sam Jewell. pic.twitter.com/3g6yY2VbTG