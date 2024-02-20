Манчестер Сити планирует продлить контракт с Холандом

"Манчестер Сити" собирается в ближайшем будущем начать переговоры с нападающим команды Эрлингом Холандом относительно нового контракта, подписание которого исключит возможность выкупа норвежца для других клубов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Текущий контракт Холанда с "горожанами" рассчитан до лета 2027 года. На данный момент сумма отступных за звёздного нападающего составляет 200 миллионов евро для клубов АПЛ, и 100 - для команд из других чемпионатов.

Потенциальный переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" побудил "Сити" принять меры по избежанию сценария с покупкой Холанда за вышеуказанную клаусулу.

В текущем сезоне Эрлинг забил 21 гол и оформил 6 результативных передач в 27 матчах.