Ливерпуль – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В ноябре команда Юргена Клоппа уже играла против "Лутона" на "Кенилворт Роуд" и тогда хозяева поля неожиданно отобрали очки у нынешнего лидера чемпионата. Более того, тогда они едва не обыграли мерсисайдцев, пропустив гол лишь на последних минутах.

На этот раз матч состоится на "Энфилде" и главное не повторять ошибку прошлого матча, в котором красные явно забыли что такое реализация собственных моментов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 21 февраля.

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