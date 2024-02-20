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Ливерпуль – Лутон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Желательно не повторить ошибки первого матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В ноябре команда Юргена Клоппа уже играла против "Лутона" на "Кенилворт Роуд" и тогда хозяева поля неожиданно отобрали очки у нынешнего лидера чемпионата. Более того, тогда они едва не обыграли мерсисайдцев, пропустив гол лишь на последних минутах.
На этот раз матч состоится на "Энфилде" и главное не повторять ошибку прошлого матча, в котором красные явно забыли что такое реализация собственных моментов.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 21 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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