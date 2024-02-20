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Трансферный бюджет Манчестер Юнайтед летом будет ограничен
Летнее трансферное окно для МЮ будет не легким
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Этим летом трансферный бюджет "Манчестер Юнайтед" под руководством сэра Джима Рэтклиффа будет ограниченным.
За последние три летних окна английский клуб потратил более 550 миллионов фунтов стерлингов и почти не получил средств путем значительных продаж. Поэтому это усложнит жизнь INEOS на трансферном рынке.
Напомним, в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и руководит британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.
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