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Трансферный бюджет Манчестер Юнайтед летом будет ограничен

Англия

Летнее трансферное окно для МЮ будет не легким

Трансферный бюджет Манчестер Юнайтед летом будет ограничен

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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Этим летом трансферный бюджет "Манчестер Юнайтед" под руководством сэра Джима Рэтклиффа будет ограниченным.

За последние три летних окна английский клуб потратил более 550 миллионов фунтов стерлингов и почти не получил средств путем значительных продаж. Поэтому это усложнит жизнь INEOS на трансферном рынке.

Напомним, в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и руководит британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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