Трансферный бюджет Манчестер Юнайтед летом будет ограничен

Этим летом трансферный бюджет "Манчестер Юнайтед" под руководством сэра Джима Рэтклиффа будет ограниченным.

За последние три летних окна английский клуб потратил более 550 миллионов фунтов стерлингов и почти не получил средств путем значительных продаж. Поэтому это усложнит жизнь INEOS на трансферном рынке.

Напомним, в конце декабря "Манчестер Юнайтед" официально объявил о продаже 25% акций клуба нефтехимической компании INEOS, которой владеет и руководит британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.