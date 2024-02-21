Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Лутон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Когда в команде засилье травм, нужен новый герой
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас в составе "Ливерпуля" травмировано немало футболистов стартового состава, не смогут сыграть Диогу Жота и Дарвин Нуньес. Есть слухи, что не будет даже Салаха. Кому же возглавлять атакующую линию в таком случае?
Юрген Клопп будет рассчитывать на работоспособность Луиса Диаса, поэтому ожидаем геройств от колумбийца и с нетерпением ждем стартового свистка.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 21 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 26 тур.
21 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Стали известны зрительские квоты всех клубов УПЛ
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Президент Аргентины Хавьер Милей выбрал лучшего между Месси и Марадоной
- Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира "с большим отрывом"
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО