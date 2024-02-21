Ливерпуль – Лутон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прямо сейчас в составе "Ливерпуля" травмировано немало футболистов стартового состава, не смогут сыграть Диогу Жота и Дарвин Нуньес. Есть слухи, что не будет даже Салаха. Кому же возглавлять атакующую линию в таком случае?

Юрген Клопп будет рассчитывать на работоспособность Луиса Диаса, поэтому ожидаем геройств от колумбийца и с нетерпением ждем стартового свистка.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 21 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26 тур.

21 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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