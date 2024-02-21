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Ливерпуль – Лутон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Когда в команде засилье травм, нужен новый герой

Ливерпуль – Лутон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прямо сейчас в составе "Ливерпуля" травмировано немало футболистов стартового состава, не смогут сыграть Диогу Жота и Дарвин Нуньес. Есть слухи, что не будет даже Салаха. Кому же возглавлять атакующую линию в таком случае?

Юрген Клопп будет рассчитывать на работоспособность Луиса Диаса, поэтому ожидаем геройств от колумбийца и с нетерпением ждем стартового свистка.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 21 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26 тур.

21 февраля. 21:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Лутон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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