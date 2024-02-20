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Томас Франк - о Фодене: Он может получить Золотой мяч
Тренер Брентфорда высказался о 23-летнем вингере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк высказался о вингере "Манчестер Сити" Филе Фодене.
"Как по мне, он может получить "Золотой мяч!"
"У него есть потенциал. Он может повлиять на игру многими способами. Фил очень много работает над собой", - добавил Томас.
Фоден в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
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