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Арсенал продлил контракт с конкурентом Зинченко - Инсайдер

Англия

Вскоре лондонский клуб сообщит об этом официально

Арсенал продлил контракт с конкурентом Зинченко - Инсайдер

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Лондонский "Арсенал" продлил контракт со своим защитником Такехиро Томиясу.

По информации Фабрицио Романо, новое соглашение обсуждали в течение последних двух недель, а сегодня, 20 февраля, состоялся заключительный этап переговоров. Вскоре "Арсенал" официально объявит о продолжении сотрудничества с японским футболистом.

Такехиро Томиясу присоединился к английскому клубу из "Болоньи" в 2021 году за 20 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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