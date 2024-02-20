Арсенал продлил контракт с конкурентом Зинченко - Инсайдер

Лондонский "Арсенал" продлил контракт со своим защитником Такехиро Томиясу.

По информации Фабрицио Романо, новое соглашение обсуждали в течение последних двух недель, а сегодня, 20 февраля, состоялся заключительный этап переговоров. Вскоре "Арсенал" официально объявит о продолжении сотрудничества с японским футболистом.

Такехиро Томиясу присоединился к английскому клубу из "Болоньи" в 2021 году за 20 миллионов евро.