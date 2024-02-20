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Арсенал продлил контракт с конкурентом Зинченко - Инсайдер
Вскоре лондонский клуб сообщит об этом официально
Лондонский "Арсенал" продлил контракт со своим защитником Такехиро Томиясу.
По информации Фабрицио Романо, новое соглашение обсуждали в течение последних двух недель, а сегодня, 20 февраля, состоялся заключительный этап переговоров. Вскоре "Арсенал" официально объявит о продолжении сотрудничества с японским футболистом.
Такехиро Томиясу присоединился к английскому клубу из "Болоньи" в 2021 году за 20 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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