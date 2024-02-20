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Вице-президент Фулхэма готов попрощаться с лидером команды

Англия

Жоау Пальинья может покинуть лондонский клуб

Вице-президент Фулхэма готов попрощаться с лидером команды

Фото: Fulham Football Club

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Руководство "Фулхэма" готовы продать опорного полузащитника Жоау Пальинья, но при одном условии.

Как заявил вице-президент лондонского клуба Тони Хан, каждый хороший игрок продается по разумной цене.

Пальинья был близок к тому, чтобы покинуть Фулхэм прошлым летом. В последний день трансферного окна он отправился в Мюнхен, чтобы подписать контракт с "Баварией", но сделка сорвалась.

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Фулхэм (Лондон) Жоау Пальинья
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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