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Вице-президент Фулхэма готов попрощаться с лидером команды
Жоау Пальинья может покинуть лондонский клуб
Фото: Fulham Football Club
Руководство "Фулхэма" готовы продать опорного полузащитника Жоау Пальинья, но при одном условии.
Как заявил вице-президент лондонского клуба Тони Хан, каждый хороший игрок продается по разумной цене.
Пальинья был близок к тому, чтобы покинуть Фулхэм прошлым летом. В последний день трансферного окна он отправился в Мюнхен, чтобы подписать контракт с "Баварией", но сделка сорвалась.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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