Вице-президент Фулхэма готов попрощаться с лидером команды

Руководство "Фулхэма" готовы продать опорного полузащитника Жоау Пальинья, но при одном условии.

Как заявил вице-президент лондонского клуба Тони Хан, каждый хороший игрок продается по разумной цене.

Пальинья был близок к тому, чтобы покинуть Фулхэм прошлым летом. В последний день трансферного окна он отправился в Мюнхен, чтобы подписать контракт с "Баварией", но сделка сорвалась.