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Клубы Премьер-Лиги заинтересовались форвардом Болоньи
Джошуа Зиркзе заинтересовал несколько клубов
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" намерены летом подписать нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе.
По информации Николо Скиры, клубы АПЛ не единственные кто заинтересовался 22-летним игроком. Мюнхенская "Бавария" уже некоторое время наблюдает за игрой Зиркзе, поэтому может приобрести форварда, заплатив 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Джошуа Серии А сыграл 24 матча, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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