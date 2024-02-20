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Клубы Премьер-Лиги заинтересовались форвардом Болоньи

Англия
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Джошуа Зиркзе заинтересовал несколько клубов

Клубы Премьер-Лиги заинтересовались форвардом Болоньи

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"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" намерены летом подписать нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзе.

По информации Николо Скиры, клубы АПЛ не единственные кто заинтересовался 22-летним игроком. Мюнхенская "Бавария" уже некоторое время наблюдает за игрой Зиркзе, поэтому может приобрести форварда, заплатив 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Джошуа Серии А сыграл 24 матча, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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