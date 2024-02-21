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Непростая победа над неудобным соперником. Манчестер Сити - Брентфорд 1:0. Видео голов и обзор матча
Важные 3 очка для команды Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" минимально обыграл лондонский "Брентфорд" в перенесенном матче 18-го тура английской Премьер-Лиги. Итоговый счёт встречи - 1:0.
Победу "горожанам" во втором тайме принёс лидер команды - Эрлинг Холанд.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк на поле не появился.
Таким образом, "Сити" вышел на единоличное второе место после 25-и туров АПЛ, и вплотную приблизился к "Ливерпулю", имея в активе 56 очков. Положение "Брентфорда" в турнирной таблице не изменилось - "пчёлы" остались на 14-й строчке с 25 баллами.
АПЛ, 18-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
"Манчестер Сити" — "Брентфорд" 1:0
Гол: Холанд (71)
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