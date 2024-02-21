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Гвардиола - о 1:0 с Брентфордом: Это очень сложная команда. В прошлом сезоне мы потеряли 6 очков в матчах с ними
Главный тренер Манчестер Сити подвел итоги игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги игры с "Брентфордом". "Горожане" одержали победу со счетом 1:0 в перенесенном матче 18-го тура АПЛ и поднялись на второе место в таблице.
"Это очень сложная команда. В прошлом сезоне мы потеряли 6 очков в матчах с ними.
Они обладают умениями, Айвен Тоуни - мастер, по-настоящему хороший игрок. Кроме того, они очень хороши в исполнении штрафных ударов, вбрасываний и так далее.
У нас было много моментов, учитывая, насколько сложно играть против них, и мы выиграли матч, который был у нас в запасе. Игра снова была хорошей, и я рад результату. Я думаю, что во втором тайме у нас было меньше моментов, чем в первом. Во втором тайме нам было непросто.
Игроки на протяжении многих лет делали невероятные вещи, и они продолжают это делать".
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"Он долгое время был травмирован. Он всегда представляет угрозу в таких ситуациях. Нам нужны игроки такого типа", - сказал главный тренер "Сити" Гвардиола.
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