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Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем Манчестер Юнайтед

Англия
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Предприниматель обещает вывести красных дьяволов из кризиса

Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем Манчестер Юнайтед

Reuters

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Британский бизнесмен, сэр Джим Рэтклифф, завершил процесс приобретения 27,7 процента акций "Манчестер Юнайтед".

Подтверждение покупки владельцем Ineos стало формальностью с момента объявления в канун Рождества о том, что его предложение в размере более 1 миллиарда фунтов за 25% прав на клуб было принято мажоритарными акционерами "Юнайтед" - Глейзерами.

Все условия сделки согласованы с Футбольной Ассоциацией и АПЛ. Таким образом, Рэтклифф стал крупнейшим индивидуальным акционером "манкунианцев", и получил контроль над футбольной политикой клуба.

"Стать совладельцем "МЮ" — это большая честь и большая ответственность — сказал Рэтклифф.

Это знаменует собой завершение сделки, но это только начало нашего пути к тому, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" на вершину английского, европейского и мирового футбола. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится", - приводит слова Рэтклиффа The Guardian.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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