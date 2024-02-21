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Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем Манчестер Юнайтед
Предприниматель обещает вывести красных дьяволов из кризиса
Reuters
Британский бизнесмен, сэр Джим Рэтклифф, завершил процесс приобретения 27,7 процента акций "Манчестер Юнайтед".
Подтверждение покупки владельцем Ineos стало формальностью с момента объявления в канун Рождества о том, что его предложение в размере более 1 миллиарда фунтов за 25% прав на клуб было принято мажоритарными акционерами "Юнайтед" - Глейзерами.
Все условия сделки согласованы с Футбольной Ассоциацией и АПЛ. Таким образом, Рэтклифф стал крупнейшим индивидуальным акционером "манкунианцев", и получил контроль над футбольной политикой клуба.
"Стать совладельцем "МЮ" — это большая честь и большая ответственность — сказал Рэтклифф.
Это знаменует собой завершение сделки, но это только начало нашего пути к тому, чтобы вернуть "Манчестер Юнайтед" на вершину английского, европейского и мирового футбола. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится", - приводит слова Рэтклиффа The Guardian.
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