Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем Манчестер Юнайтед

Британский бизнесмен, сэр Джим Рэтклифф, завершил процесс приобретения 27,7 процента акций "Манчестер Юнайтед".

Подтверждение покупки владельцем Ineos стало формальностью с момента объявления в канун Рождества о том, что его предложение в размере более 1 миллиарда фунтов за 25% прав на клуб было принято мажоритарными акционерами "Юнайтед" - Глейзерами.

Все условия сделки согласованы с Футбольной Ассоциацией и АПЛ. Таким образом, Рэтклифф стал крупнейшим индивидуальным акционером "манкунианцев", и получил контроль над футбольной политикой клуба.